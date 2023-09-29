Российский телеканал выдал кадры с польским городом за Калининград

Телеканал «Россия 1» выдал кадры с польским городом Эльблонг за Калининград

В программе «Вести» на телеканале «Россия 1» выдали польский город за Калининград. На это обратил внимание Telegram-канал «Калининград №1».

Кадры с польским городом Эльблонг показали в конце сюжета «Вестей», который был посвящен Калининграду.

По данным RTVI, выпуск «Вестей» с ошибкой вышел вечером 27 сентября. В сюжете рассказывалось о совещании, на котором президент России Владимир Путин обсудил с правительством программу социально-экономического развития Калининградской области.

В настоящий момент запись эфира отсутствует как на сайте «Вестей», так и на платформе «Смотрим», где выкладываются материалы «России 1».

Ранее сообщалось, что польский телеканал перепутал должность президента Украины Владимира Зеленского, указав его в титрах как президента Великобритании. Ошибка была допущена во время трансляции выступления политика в Лондоне перед членами британского парламента.