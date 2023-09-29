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15:46, 29 сентября 2023Ценности

Памела Андерсон вышла в свет без макияжа

Фото: Vianney Le Caer / AP

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

56-летняя знаменитость была замечена на ужине в Париже. Для светского вечера звезда «Спасателей Малибу» выбрала облегающее желтое платье и бежевые босоножки на шпильке. При этом ее образ был дополнен небольшой белой сумкой и двумя золотыми браслетами.

Также на размещенных кадрах видно, что на лице манекенщицы отсутствует косметика, а волосы распущены и уложены в расслабленную прическу.

В августе Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. Знаменитость рассказала, что в начале карьеры у нее не было своего мнения о том, как она должна выглядеть. По этой причине она соглашалась на рекомендации окружающих, в том числе в том, какой образ ей подходит. Однако после прекращения сотрудничества с визажисткой Алексис Фогель Памела вовсе перестала краситься.

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    Мария Винар
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