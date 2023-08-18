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17:40, 18 августа 2023Ценности

Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Elle.

56-летняя знаменитость рассказала, что в начале карьеры у нее отсутствовало свое мнение о том, как она должна выглядеть. По этой причине она соглашалась на рекомендации окружающих, в том числе в том, какой образ ей подходит. Однако после прекращения сотрудничества с визажисткой Алексис Фогель Памела вовсе перестала краситься. «Она была лучшей. И с тех пор я просто почувствовала, что без Алексис мне лучше вообще не пользоваться косметикой», — поделилась она.

Кроме того, звезда «Спасателей Малибу» отметила, что ее новый образ является проявлением бунтарства, и с ним она чувствует себя свободнее. «Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного забавно, когда становимся старше. И я вроде как смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало», — заключила собеседница издания.

В апреле Андерсон повторила культовый образ из сериала «Спасатели Малибу», который транслировался в 1990-х годах. Знаменитость снялась в рекламе бренда Frankies Bikinis на пляже в Малибу. На размещенном кадре телезвезда позировала на фоне океана в слитном купальнике красного цвета.

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    Мария Винар
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