Памела Андерсон повторила образ из «Спасателей Малибу» 30-летней давности

Актриса Памела Андерсон повторила образ из «Спасателей Малибу» из 1990-х годов

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон повторила культовый образ из сериала «Спасатели Малибу», который транслировался в 1990-х годах. Снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость снялась в рекламе бренда Frankies Bikinis на пляже в Малибу. На размещенном кадре телезвезда позировала на фоне океана в слитном купальнике красного цвета. Известно, что в аналогичном плавательном костюме она появлялась в эпизодах «Спасателей Малибу» 30-летней давности.

При этом волосы манекенщицы во время фотосессии для упомянутой марки были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были несколько золотых колье с крупными подвесками.

В феврале Памела Андерсон раскрыла судьбу красного купальника с желтым логотипом на животе, в котором телезвезда снималась в популярном сериале «Спасатели Малибу», выходившем на экраны с 1989 по 1999 год. По ее словам, она до сих пор хранит этот костюм и иногда примеряет.