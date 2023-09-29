Организатора покушения на помощника вице-премьера Запорожской области задержали

В Крыму задержали организатора покушения на помощника вице-премьера Запорожья

В Крыму задержали 39-летнего организатора покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова, сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчину поместили в СИЗО. Предварительно установлены личности его кураторов с Украины.

По данным источника канала, задержанный собрал самодельное взрывное устройство (СВУ) у себя в гараже и установил его рядом с газовым баллоном в машине Land Cruiser Епифанова, когда она была в сервисе на техобслуживании. Устройство сдетонировало 19 июня, когда помощник вице-премьера вместе с секретарем и охранником ехали по Евпаторийскому шоссе.

В результате подрыва машина влетела в дорожное ограждение и загорелась. Трое мужчин были госпитализированы с ожогами тела.