Чиновник из Запорожья пострадал при взрыве газового баллона в авто в Симферополе

Baza: чиновник из Запорожья Епифанов пострадал при взрыве баллона в авто в Симферополе

Помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов пострадал при взрыве газового баллона в автомобиле в Симферополе. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Чиновник из Запорожья ехал за рулем Toyota Land Cruiser на Евпаторийском шоссе. Помимо Епифанова в салоне находились его секретарь и охранник. В пути взорвался газовый баллон, установленный на машине.

После этого помощник вице-премьера не сумел справиться с управлением. Автомобиль остановился, только наехав на препятствие.

Все трое мужчин из-за взрыва получили ожоги головы, туловища, рук и ног. После ДТП их доставили в больницу. Сейчас Епифанов и его пассажиры находятся под наблюдением врачей.

По какой причине произошел взрыв, пока неизвестно. Как утверждает Епифанов, до происшествия газовый баллон проверяли на станции технического обслуживания в Симферополе.

19 июня информацию о взрыве газового баллона в легковушке в Симферополе подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. По его данным, троих мужчин доставили в шестую больницу в Симферополе с ожогами разной степени тяжести.

