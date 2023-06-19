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10:56, 19 июня 2023Россия

Чиновник из Запорожья пострадал при взрыве газового баллона в авто в Симферополе

Baza: чиновник из Запорожья Епифанов пострадал при взрыве баллона в авто в Симферополе

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов пострадал при взрыве газового баллона в автомобиле в Симферополе. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Чиновник из Запорожья ехал за рулем Toyota Land Cruiser на Евпаторийском шоссе. Помимо Епифанова в салоне находились его секретарь и охранник. В пути взорвался газовый баллон, установленный на машине.

После этого помощник вице-премьера не сумел справиться с управлением. Автомобиль остановился, только наехав на препятствие.

Все трое мужчин из-за взрыва получили ожоги головы, туловища, рук и ног. После ДТП их доставили в больницу. Сейчас Епифанов и его пассажиры находятся под наблюдением врачей.

По какой причине произошел взрыв, пока неизвестно. Как утверждает Епифанов, до происшествия газовый баллон проверяли на станции технического обслуживания в Симферополе.

19 июня информацию о взрыве газового баллона в легковушке в Симферополе подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. По его данным, троих мужчин доставили в шестую больницу в Симферополе с ожогами разной степени тяжести.

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    Анна Щербакова
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