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02:35, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

На Украине увидели шаги к уголовному преследованию всех русскоговорящих

Лукашевич: Украина близка к уголовному преследованию всех русскоговорящих

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев близок к тому, чтобы начать уголовное преследование всех говорящих на русском языке. Об этом в интервью «Известиям» предупредил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он рассказал, что положение национальных меньшинств на Украине продолжает стабильно ухудшаться. Нарушения прав этнических групп сопровождаются ростом неонацизма, агрессивного национализма и расовой дискриминации, указал дипломат.

Лукашевич отметил, что последние законодательные акты украинских властей по сути подводят под бессрочный запрет русский язык и минимизируют возможности его легитимного использования. Следующим шагом Киева, очевидно, станет уголовное преследование всех русскоговорящих.

21 сентября национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова «Россия», «Российская Федерация» и «Москва» со строчной буквы. Новая норма написания распространяется на использование слов в неофициальных документах. В перечень вошли также такие слова, как «Московское царство» «Российская империя», «Государственная Дума России» и так далее.

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    Марина Совина
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