На Украине слова «Россия» и «Москва» разрешили писать с маленькой буквы

Нацкомиссия Украины разрешила писать с маленькой буквы слова «Россия» и «Москва»

Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова «Россия», «Российская Федерация» и «Москва» с маленькой буквы. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

В сообщении говорится, что новая норма написания распространяется на использование слов в неофициальных документах. В перечень вошли также такие слова как «Московское царство» «Российская империя», «Государственная Дума России» и так далее.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что написание слова «Россия» с большой буквы является ошибкой. При этом министр признал, что написание наименования государства с заглавной буквы является требованием нормопроектирования.