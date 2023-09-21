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18:58, 21 сентября 2023Бывший СССР

На Украине слова «Россия» и «Москва» разрешили писать с маленькой буквы

Нацкомиссия Украины разрешила писать с маленькой буквы слова «Россия» и «Москва»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова «Россия», «Российская Федерация» и «Москва» с маленькой буквы. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

В сообщении говорится, что новая норма написания распространяется на использование слов в неофициальных документах. В перечень вошли также такие слова как «Московское царство» «Российская империя», «Государственная Дума России» и так далее.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что написание слова «Россия» с большой буквы является ошибкой. При этом министр признал, что написание наименования государства с заглавной буквы является требованием нормопроектирования.

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