Министр образования Украины: писать слово «Россия» с большой буквы — ошибка

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что написание слова «Россия» с большой буквы является ошибкой. Соответствующее сообщение появилось в его Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его мнению, писать «Российская Федерация» с большой буквы — ошибка. При этом министр признал, что написание наименования государства с заглавной буквы является требованием нормопроектирования. Так Лисовой объяснил, почему поручил писать «Российская Федерация» с большой буквы в одном из приказов.

«Без такого исправления Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей», — уточнил он.

Ранее министр образования Украины заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству. Киеву «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка», считает Лисовой.