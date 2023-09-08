Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:53, 8 сентября 2023Бывший СССР

На Украине захотели писать «Россия» с маленькой буквы

Министр образования Украины: писать слово «Россия» с большой буквы — ошибка

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что написание слова «Россия» с большой буквы является ошибкой. Соответствующее сообщение появилось в его Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его мнению, писать «Российская Федерация» с большой буквы — ошибка. При этом министр признал, что написание наименования государства с заглавной буквы является требованием нормопроектирования. Так Лисовой объяснил, почему поручил писать «Российская Федерация» с большой буквы в одном из приказов.

«Без такого исправления Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей», — уточнил он.

Ранее министр образования Украины заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству. Киеву «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка», считает Лисовой.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о замедлении темпов боевых действий и поставок оружия Украине

    Раскрыта недорогая альтернатива iPad

    Отец погибшей российской школьницы обвинил в ее убийстве велосипедиста

    Гинеколог назвала правила похудения для женщин старше 40

    Герой России рассказал о прорыве обороны ВСУ скрытым маневром

    Российским регионам пообещали заморозки

    Пассажир попытался поцеловать стюардессу, напал на попутчиков и пошел под суд

    Защита обжаловала приговор блогеру Наки за фейки о Российской армии

    Российскую мегатрассу сделают удобнее для одного типа машин

    Польша выдвинула ультиматум Еврокомиссии по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости