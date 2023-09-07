На Украине выступили за полный отказ от русского языка

Министр образования Украины Лисовой призвал оказаться от русского языка в школах

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству. Об этом он высказался в эфире телеканала «Дом».

Лисовой призвал оказаться от русского языка в школах и подчеркнул, что в случаях нарушения законодательства нельзя проявлять лояльность. Таким образом он ответил на данные, согласно которым в некоторых школах Украины преподают на русском. По мнению министра, Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка».

«Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену», — выступил он.

Ранее Лисовой предложил перезагрузить преподавание истории в школах. По его мнению, следует исключить «имперский контекст» из предмета. «Должны изучать свою историю с точки зрения успеха: мы — успешное и мегаустойчивое государство», — заключил министр.

