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02:15, 7 сентября 2023Бывший СССР

На Украине выступили за полный отказ от русского языка

Министр образования Украины Лисовой призвал оказаться от русского языка в школах

Фото: Unsplash

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству. Об этом он высказался в эфире телеканала «Дом».

Лисовой призвал оказаться от русского языка в школах и подчеркнул, что в случаях нарушения законодательства нельзя проявлять лояльность. Таким образом он ответил на данные, согласно которым в некоторых школах Украины преподают на русском. По мнению министра, Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка».

«Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену», — выступил он.

Ранее Лисовой предложил перезагрузить преподавание истории в школах. По его мнению, следует исключить «имперский контекст» из предмета. «Должны изучать свою историю с точки зрения успеха: мы — успешное и мегаустойчивое государство», — заключил министр.

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    Марина Совина
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