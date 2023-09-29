В США заявили о приближении конца украинской нации

Бывший разведчик Риттер: встреча Зеленского с генсеком НАТО приблизила крах ВСУ

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом приблизила крах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.

«С Зеленским встретились генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании. Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась», — написал он.

По словам отставного военного, успехи Российской армии знаменуют приближение «конца современной украинской нации». При этом Риттер подчеркнул, что «последователи Степана Бандеры не заслуживают меньшего».

Ранее Риттер посоветовал Зеленскому бежать из Украины «ради его жены и детей». Экс-разведчик указал на сокращающееся желание союзников Киева оказывать Вооруженным силам Украины военную помощь, нежелание Киева идти на диалог с Москвой, а также на недовольство граждан уровнем коррупции в стране.