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16:33, 29 сентября 2023Россия

Путин подписал указ о начале осеннего призыва

Президент Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, с 1 октября на военную службу призовут 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. С этого же дня из рядов армии буду уволены россияне, срок службы которых истек.

Президент также поручил правительству России, исполнительным органам власти и призывным комиссиям обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий, связанных с призывной кампанией.

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