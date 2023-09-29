Президент Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, с 1 октября на военную службу призовут 130 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. С этого же дня из рядов армии буду уволены россияне, срок службы которых истек.

Президент также поручил правительству России, исполнительным органам власти и призывным комиссиям обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий, связанных с призывной кампанией.