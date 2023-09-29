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10:18, 29 сентября 2023Россия

Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?

Минобороны заявило о начале осеннего призыва во всех регионах России с 1 октября

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России в 2023 году начнется в свои обычные сроки — с 1 октября. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он уточнил, что призыв пройдет во всех субъектах России, в том числе в новых регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий

Владимир Цимлянскийзамначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба

Призывников начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября, отметил Цимлянский. Срок их службы по призыву не изменится — он составит 12 месяцев. Традиционно осенний призыв завершается 31 декабря.

Призывников не будут направлять в зону СВО, пообещали в Генштабе

Представитель Генерального штаба заявил, что срочников не будут направлять в зону специальной военной операции (СВО). По его словам, треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части. Там они в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого, добавил Цимлянский, срочники будут направлены в войска.

В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут

Владимир Цимлянскийзамначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба

Также министерство обороны продолжит практику формирования научных рот, предназначенных для решения различных научно-прикладных задач.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Планов проведения дополнительной мобилизации сейчас нет, заявили в Генштабе

У военного ведомства сейчас нет планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Контр-адмирал Цимлянский добавил, что желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил России, а также добровольцев, принявших решение участвовать в СВО, достаточно для выполнения поставленных перед армией задач.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

С 1 октября вырастут штрафы за неявку в военкомат

Предстоящая призывная кампания будет первой, которая начнется после ужесточения наказания за нарушение правил призыва и воинского учета. Так, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины теперь ждет штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей — раньше было от 500 до 3000 рублей.

За несообщение в военкомат данных об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы и должности, а также сведений о переезде на новое место пребывания оштрафуют на сумму от 1000 до 5000 рублей — раньше было от 500 до 3000 рублей.

Порча или потеря документа воинского учета, к которым относятся приписное свидетельство, военный билет или справка уклониста теперь наказывается штрафом от 3000 до 5000 рублей — раньше пришлось бы заплатить от 500 до 3000 рублей.

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Призывникам в тестовом режиме могут приходить электронные повестки

Осенью россиян начнут оповещать о вызове в военкомат при помощи электронных повесток. Они будут дублировать обычные повестки.

Электронные повестки будут размещать в личном кабинете военнообязанного на портале «Госуслуги», а также в Едином реестре военнообязанных, когда тот будет создан. При этом в полноценном формате сервис сможет начать работу только с 2025 года, заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Планируется, что в будущем на новую форму повесток будут распространяться те же правила, что и на бумажные оповещения. Однако в 2023 году электронные оповещения могут направляться призывникам в исключительно в тестовом режиме, пояснили в Госдуме.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Призывной возраст пока останется тем же — 27 лет

Закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27-ми до 30 лет, который подписал президент Владимир Путин, вступит в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, на осенний призыв 2023 года новые правила распространяться не будут.

Как ранее разъясняли в Государственной Думе, россияне, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не будут призываться в армию и в 2024 году. Такие граждане будут переведены в запас и не подпадут под призыв в будущем.

Оружие России: на страже Родины
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    Игорь Дмитров
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