Минцифры назвало сроки начала полноценной работы единого реестра воинского учета

Минцифры: полноценная работа единого реестра военнобязанных возможна с 2025 года

В полноценном формате единый реестр воинского учета сможет начать работу только с 2025 года. Такие сроки назвал замглавы Минцифры, его цитирует РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о цифровизации воинского учета. В частности, закон приравнивает электронные повестки к традиционным как имеющие одинаковую юридическую силу, а также вводит реестр призывников, куда будут входить такие сведения о гражданах, как личные и паспортные данные, СНИЛС, сведения о гражданстве, образовании и трудовой деятельности, место жительства и не только.

Впоследствии глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву в пилотном режиме. По словам министра, единый реестр нужен для систематизации данных о россиянах, стоящих на воинском учете, а также актуализации информации о них в режиме онлайн.