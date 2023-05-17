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14:04, 17 мая 2023Россия

Названы сроки начала работы реестра воинского учета. Когда россиянам начнут приходить электронные повестки?

Глава Минцифры Шадаев заявил, что реестр воинского учета заработает к осеннему призыву

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву. Об этом заявил журналистам глава Минцифры России Максут Шадаев.

Заработает быстро, я думаю. Как заявили [в Минцифры ранее], к осеннему призыву, мы и планировали пилотировать

Максут Шадаевминистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Целью создания реестра назвали актуализацию данных о военнообязанных в режиме онлайн

Глава Минцифры ранее объяснил, что цель создания реестра — систематизировать сведения о россиянах, состоящих на воинском учете, и сделать так, чтобы информация о них актуализировалась в режиме онлайн.

По словам Шадаева, после того как реестр заработает, гражданам не нужно будет сообщать в военкомат об изменении семейного положения, места работы, прописки и так далее — сейчас же такая обязанность предусмотрена законом.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев уточнил, что создание реестра позволит более четко распределять задачи перед военнослужащими в случае необходимости. По словам депутата, благодаря нововведению, например, IT-специалиста в суматохе не определят в танковый батальон, а тракториста не посадят управлять беспилотником за планшет.

Закон о едином реестре воинского учета был принят в апреле

Закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки, был принят Государственной Думой 11 апреля.

12 апреля инициативу одобрил Совет Федерации, а спустя еще два дня документ подписал президент России Владимир Путин, после чего он сразу вступил в силу.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что в российских военкоматах местами много бардака, поэтому закон призван исправить эту ситуацию, а скорость его принятия связана с важностью документа. Он напомнил, что сведения о проблемах в военкоматах России вскрылись с начала спецоперации на Украине.

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Закон о реестре также разрешил рассылать повестки онлайн и заказным письмом

Тот же закон предполагает, что военнообязанные могут получить повестки через личный кабинет на портале госуслуг, а также в МФЦ. При этом новая схема будет построена на базе уже работающей системы «Госуслуги». Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

Отправка повесток возможна также заказным письмом. Уведомления о необходимости явки в военкомат будут считаться врученными с момента появления в отделении почты отметки о доставке письма.

Новые правила получения повесток касаются не только срочников, но и всех военнообязанных россиян. Ранее председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов говорил, в текущий весенний призыв электронные повестки рассылаться не будут.

В случае если вручить повестку не получится ни одним из способов, указанных в законе, она должна считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в специально создаваемом реестре повесток.

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Игорь Дмитров
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