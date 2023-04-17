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03:40, 17 апреля 2023Россия

В Госдуме раскрыли цель создания реестра военнообязанных

Депутат Госдумы Журавлев: реестр военнообязанных позволит распределять бойцов по задачам

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев объяснил, для чего создается единый реестр военнообязанных в России. По его словам, это позволит более четко распределять задачи перед военнослужащими в случае необходимости. Слова Журавлева приводит URA.RU.

По мнению парламентария, благодаря реестру, например, IT-специалиста в суматохе не определят в танковый батальон, а тракториста не посадят управлять беспилотником за планшет. «У каждого должен быть понятный статус, учитывающий бронь, все возможные отсрочки, семейное положение, военно-учетную специальность», — сказал депутат.

Также он отметил, что с уклонистами нужно вести себя строже, подвергая не только лишению водительского удостоверения, но и пожизненному запрету на государственную службу и депутатскую деятельность. Эти меры депутат обозначил в своем законопроекте.

14 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

Позже начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков опроверг «веерные» рассылки электронных повесток россиянам.

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Екатерина Подвигина
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