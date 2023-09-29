Жители крупного города обвинили колдунов в массовых похищениях гениталий

Жители столицы Нигерии Абуджи и района Гвавалада заявили, что «похитители пенисов» массово крадут их гениталии. Об этом сообщает местное издание Daily Post.

По крупному городу и соседнему региону прокатились протесты людей, которые утверждают, что злоумышленники при помощи черной магии все чаще похищают половые органы у мужчин и груди у женщин. Бизнесмен Питер Нваджиофор, в частности, заявил, что нападения колдунов происходят чуть ли не каждый день.

«Не знаю, насколько это реально, но я лично дважды видел, как люди отвечали на приветствия незнакомцев, а потом обнаруживали, что их гениталии якобы пропали», — заявил мужчина. Он призвал полицию принять меры, так как те, кого обвинили в похищениях интимных органов, часто становятся объектами жестоких расправ.

Госслужащая Фатима Абдуллахи рассказала, что никогда не верила в истории о похитителях интимных частей тел, пока не стала свидетельницей подобного инцидента. Она уверяет, что женщины исчезла грудь, когда неизвестный ударил ее на улице. Житель Гвагвалады Айобами Амусу заявил, что люди все чаще «берут правосудие в свои руки», так как не доверяют полиции. «Люди больше не верят полицейским. В большинстве случаев человек страдает, а преступнику удается скрыться», — сказал Амусу.

При этом сотрудник полиции столицы Нигерии, общавшийся со СМИ на условиях анонимности, заявил, что все эти истории просто выдуманы. Он рассказал, что с начала массовых жалоб на «похитителей пенисов» ни в одном случае половые органы в действительности не исчезли.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

В странах Африки, в том числе Нигерии, случаются настоящие эпидемии синдрома коро, когда люди начинают массово утверждать, что лишились интимных частей тела. Часто вина за это возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов, которые таким образом якобы вредят людям. Вера в то, что подобное возможно, широко распространена. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Ранее сообщалось, что у офицера нигерийских ВМС якобы украли пенис. Заподозренного в похищении молодого человека избили.

