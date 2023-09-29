Путин высказался о соцгарантиях для участников СВО

Путин: социальные гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции (СВО) должны быть одинаковыми. Его слова приводятся на сайте Кремля.

В ходе встречи с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым глава государства отметил, что был создан фонд «Защитники Отечества». «Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», — указал Путин.

Президент подчеркнул, что для страны безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Родину.

Ранее сообщалось, что участники СВО смогут получить бесплатные земельные участки на Камчатке