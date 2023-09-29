Путин высказался о соцгарантиях для участников СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции (СВО) должны быть одинаковыми. Его слова приводятся на сайте Кремля.
В ходе встречи с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым глава государства отметил, что был создан фонд «Защитники Отечества». «Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», — указал Путин.
Президент подчеркнул, что для страны безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Родину.
Ранее сообщалось, что участники СВО смогут получить бесплатные земельные участки на Камчатке