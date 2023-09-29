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08:31, 29 сентября 2023Россия

Путин высказался о соцгарантиях для участников СВО

Путин: социальные гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции (СВО) должны быть одинаковыми. Его слова приводятся на сайте Кремля.

В ходе встречи с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым глава государства отметил, что был создан фонд «Защитники Отечества». «Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми», — указал Путин.

Президент подчеркнул, что для страны безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Родину.

Ранее сообщалось, что участники СВО смогут получить бесплатные земельные участки на Камчатке

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    Варвара Кошечкина
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