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05:38, 26 сентября 2023Россия

Участники спецоперации получат бесплатную землю на Камчатке

Участникам спецоперации будут давать бесплатные земельные участки на Камчатке

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Участники специальной военной операции (СВО) смогут получить бесплатные земельные участки на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что участки будут предоставлять военнослужащим, добровольцам, а также полицейским и сотрудникам Росгвардии, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами России за заслуги, проявленные в ходе спецоперации. Кроме того, бесплатная земля полагается супругам травмированных участников СВО.

Как рассказал министр имущественные и земельных отношений области Иван Мищенко, сейчас рассматривается возможность предоставления участков на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского поселения. При этом, по его словам, уже в текущем году военные смогут получить их в поселках Красный и Сосновка, а также в действующих СНТ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву не ослаблять внимание к семьям участников СВО.

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    Марина Совина
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