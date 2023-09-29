Путин рассказал о своих встречах с Фиделем Кастро

Путин назвал бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро уникальной личностью и глыбой

Президент России Владимир Путин назвал бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро уникальной личностью и глыбой. Об этом он рассказал в своем выступлении в рамках парламентской конференции «Россия – Латинская Америка», передает РИА Новости.

«Я помню свои встречи с Фиделем Кастро. Это была глыба. Он был человеком, который думал о людях каждую секунду и работал на благо кубинцев. Это была уникальная личность. Таких людей рождает Латинская Америка», — рассказал Путин.

Путин отметил, что Латинская Америка остается регионом, славящимся своей историей суверенного развития. Он также привел в пример лидера борьбы за освобождение от Испании Симона Боливара, соратника Фиделя Кастро Эрнесто Че Гевару и президента Чили Сальвадора Альенде, свергнутого Аугусто Пиночетом.

Ранее Путин вспомнил о последних беседах с лидером Кубы Фиделем Кастро в 2014 году в приветственной речи в честь открытия памятника кубинскому политическому деятелю совместно с главой Кубы Диас-Канелем.