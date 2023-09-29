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13:29, 29 сентября 2023Россия

В Кремле допустили встречу Путина с военнослужащими

Песков допустил встречу Путина с военнослужащими 29 сентября

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 сентября, может встретиться с военнослужащими. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Детали предоставим вам дополнительно, проинформируем вас», — пообещал Песков.

Помимо этого, глава государства проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности России и выступит на форуме «Россия—Латинская Америка».

По словам Пескова в планы президента на 29 сентября не входит посещение концерта на Красной площади, приуроченного к годовщине воссоединения России с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областями.

28 сентября Путин провел встречу с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер» полковником в отставке Андреем Трошевым, а также с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. На ней стороны обсудили формирование отрядов из добровольцев. Тогда президент указал на необходимость обеспечения всех без исключения участников боевых действий равными социальными гарантиями.

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    Анастасия Шейкина
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