Путин встретился с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер». О чем они говорили?

Путин обсудил с бывшим командиром ЧВК «Вагнер» Трошевым подготовку добровольцев

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер» полковником в отставке Андреем Трошевым, а также с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщили в Кремле.

Трошев был одним из руководителей группы «Вагнер». Он воевал в Афганистане, Чечне и Сирии, а также принимал участие в СВО на Украине. Командир с позывным Седой был удостоен звания Героя России.

Путин и Трошев обсудили формирование отрядов из добровольцев

Глава государства обратился к бывшему командиру «Вагнера» и напомнил, что на последней встрече Трошев пообещал заняться формированием подразделений добровольцев для выполнения задач в зоне спецоперации.

Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом Владимир Путин

Президент также указал на необходимость обеспечения всех без исключения участников боевых действий равными социальными гарантиями. По его словам, «для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество».

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Трошев уже работает в Минобороны. Он не уточнил, какую конкретно должность занял экс-командир «Вагнера».

Андрей Трошев Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент после мятежа Пригожина предлагал вагнеровцам перейти под командование Трошина

Через пять дней после того, как мятеж Евгения Пригожина завершился, Путин встретился с ним и командирами «Вагнера». Он предложил бойцам частной военной компании несколько вариантов трудоустройства, в том числе службу под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. Варианты трудоустройства предполагали и «боевое применение», уточнял он.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — сказал Путин.

Глава государства тогда отметил, что многие из присутствующих на встрече кивали, однако Пригожин, по словам Путина, ответил на предложение президента отказом: «Нет, ребята не согласны с таким решением».

Спустя два месяца после мятежа самолет Пригожина разбился

На борту бизнес-джета Embraer, упавшего в Тверской области, находился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще один представитель руководства частной военной компании, Валерий Чекалов.

В качестве одной из версий крушения рассматривается «преднамеренное злодеяние», сообщали в Кремле.