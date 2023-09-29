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08:39, 29 сентября 2023Россия

Встречавшийся с Путиным экс-командир ЧВК «Вагнер» получил должность в Минобороны

Песков: встречавшийся с Путиным экс-командир ЧВК Трошев работает в Минобороны
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Андрей Трошев, который накануне встречался в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, уже работает в Минобороны. О получении должности рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным РБК, Трошев — экс-командир частной военной компании ЧВК «Вагнер».

Путин принял Трошева в Кремле вместе с замминистра обороны Юнус Беком Евкуровым. В разговоре с «Коммерсантом» президент говорил, что после мятежа Евгения Пригожина предлагал вагнеровцам продолжить службу именно под руководством Трошева (позывной Седой).

На встрече Путин также заявил, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции (СВО) должны быть одинаковыми.

Глава государства подчеркнул, что для страны безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Родину.

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    Анна Щербакова
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