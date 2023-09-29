Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:27, 29 сентября 2023Путешествия

Нью-Йорк и Адлер вошли в список мест отдыха самых расточительных россиян

OneTwoTrip: россияне заплатили 2,5 миллиона рублей за пять ночей в Нью-Йорке

Фото: Andreas Niendorf / Unsplash

Двое российских туристов заплатили 2,5 миллиона рублей за пять ночей в пятизвездочном отеле Нью-Йорка. Список других мест, где отдыхали самые расточительные россияне в сентябре, составили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, его публикует агентство «Прайм».

На втором месте в рейтинге оказался турецкий Бодрум. Трое россиян потратили на четырехдневный отдых в пятизвездочном отеле этого курорта по системе «все включено» 1 миллион 50 тысяч рублей. Кроме того, в тройку вошел Париж: за два дня в пятизвездочном отеле столицы Франции двое отечественных туристов отдали 1 миллион рублей.

Материалы по теме:
Где отдохнуть на море в октябре 2023 года? Лучшие места для пляжного отдыха в России и за границей
Где отдохнуть на море в октябре 2023 года?Лучшие места для пляжного отдыха в России и за границей
27 сентября 2023
«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей» Сколько стоит отдых на Мальдивах и на что идут острова, чтобы завлечь туристов
«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей»Сколько стоит отдых на Мальдивах и на что идут острова, чтобы завлечь туристов
10 февраля 2023

Среди внутренних направлений, где россияне в сентябре потратили больше всего денег, лидирует Адлер. Трехнедельное проживание с двухразовым питанием в пятизвездочном отеле этого города обошлось двум соотечественникам в 650 тысяч рублей.

Чуть дешевле, 430 тысяч рублей, стоил 20-дневный отдых без питания в московской пятизвездочной гостинице. На третьем месте разместился Сочи: там одинокий путешественник провел почти две недели в пятизвездочном отеле и заплатил за это 390 тысяч рублей.

Ранее эксперты раскрыли стоимость самого дорогого тура, купленного россиянами в 2023 году. По данным сервиса OneTwoTrip, эта сумма составила более 2 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Армения подала иск в суд ООН на Азербайджан

    Жена Валентина Голубенко рассказала о состоянии артиста после госпитализации

    ФСБ раскрыла земельную аферу и изъяла у чиновницы деньги и коллекцию украшений

    «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ

    В НАТО выразили уверенность в продолжении помощи Украине со стороны Польши

    В Госдуме призвали запретить поставки нефти недружественным странам

    Популярный британский певец приобрел поместье для детских яслей

    Российских военных летчиков вооружили автоматами

    Белая женщина победила в конкурсе красоты в африканской стране

    В ЕС назвали реалистичный срок вступления Украины в блок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости