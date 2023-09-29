Нью-Йорк и Адлер вошли в список мест отдыха самых расточительных россиян

OneTwoTrip: россияне заплатили 2,5 миллиона рублей за пять ночей в Нью-Йорке

Двое российских туристов заплатили 2,5 миллиона рублей за пять ночей в пятизвездочном отеле Нью-Йорка. Список других мест, где отдыхали самые расточительные россияне в сентябре, составили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, его публикует агентство «Прайм».

На втором месте в рейтинге оказался турецкий Бодрум. Трое россиян потратили на четырехдневный отдых в пятизвездочном отеле этого курорта по системе «все включено» 1 миллион 50 тысяч рублей. Кроме того, в тройку вошел Париж: за два дня в пятизвездочном отеле столицы Франции двое отечественных туристов отдали 1 миллион рублей.

Среди внутренних направлений, где россияне в сентябре потратили больше всего денег, лидирует Адлер. Трехнедельное проживание с двухразовым питанием в пятизвездочном отеле этого города обошлось двум соотечественникам в 650 тысяч рублей.

Чуть дешевле, 430 тысяч рублей, стоил 20-дневный отдых без питания в московской пятизвездочной гостинице. На третьем месте разместился Сочи: там одинокий путешественник провел почти две недели в пятизвездочном отеле и заплатил за это 390 тысяч рублей.

Ранее эксперты раскрыли стоимость самого дорогого тура, купленного россиянами в 2023 году. По данным сервиса OneTwoTrip, эта сумма составила более 2 миллионов рублей.

