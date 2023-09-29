Трое заключенных сбежали из российской колонии-поселения

В Рязанской области из колонии-поселения сбежали трое осужденных

В Рязанской области трое осужденных сбежали из колонии-поселения. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на источник.

По его данным, инцидент произошел в Скопинском районе. Правоохранители уже ищут беглецов. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области из колонии в день своего освобождения сбежал 49-летний заключенный. Так киллер-рецидивист хотел продлить себе срок заключения. Он не планировал возвращаться на свободу, где у него после 20-летнего срока ничего не осталось.