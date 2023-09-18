Сбежавший из российской колонии преступник захотел продлить себе срок заключения

Преступник сбежал из ИК-19 под Иркутском, чтобы продлить себе срок заключения

Сбежавший из колонии-поселения в Иркутской области киллер-рецидивист хотел продлить себе срок заключения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, 49-летний заключенный не планировал возвращаться на свободу, где у него после 20-летнего срока ничего не осталось. Он принял решение сбежать, чтобы обеспечить себе пребывание в колонии еще на несколько лет.

Ранее сообщалось, что мужчина ушел из колонии №19 (ИК-19) в поселке Марково рано утром. Всего он провел в заключении 20 лет и должен был через несколько часов выйти по условно-досрочному освобождению. Теперь ему грозит за побег еще четыре года колонии.