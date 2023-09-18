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09:00, 18 сентября 2023Силовые структуры

Заключенный сбежал из российской колонии в день своего освобождения

Под Иркутском в день своего освобождения из ИК-19 сбежал заключенный

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Иркутской области из колонии в день своего освобождения сбежал 49-летний заключенный. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, рано утром мужчина ушел из колонии №19 (ИК-19) в поселке Марково. Всего он провел в заключении 20 лет и должен был через несколько часов выйти по условно-досрочному освобождению.

Первый раз россиянина осудили на пять лет за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. В 1997 году он вышел из места лишения свободы, но в 2003-м снова оказался там. Его приговорили к 22 годам за ряд статей Уголовного кодекса РФ, в том числе за расправу над двумя и более лицами по найму, разбой, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ориентировки на беглеца получили все регионы, в том числе отдел МВД в городе Зима, так как там заключенный родился. Теперь ему грозит за побег еще четыре года колонии.

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    Екатерина Власова
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