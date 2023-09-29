Росавиация предупредила авиакомпании о риске ареста самолетов за границей

Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать за границу на самолетах ГТЛК

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало отечественным перевозчикам не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Собеседник агентства отметил, что такое предупреждение было сделано из-за риска ареста воздушных судов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. При этом уточняется, что исключения сделаны для рейсов в Белоруссию и Турцию.

Ранее сообщалось, что Росавиация разослала в российские авиакомпании рекомендации по безопасности для пилотов после аварийной посадки в поле самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний». В ведомстве назвали этот случай серьезным авиационным инцидентом.