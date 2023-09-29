Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:07, 29 сентября 2023Путешествия

Росавиация предупредила авиакомпании о риске ареста самолетов за границей

Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать за границу на самолетах ГТЛК
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Unsplash

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало отечественным перевозчикам не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Собеседник агентства отметил, что такое предупреждение было сделано из-за риска ареста воздушных судов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. При этом уточняется, что исключения сделаны для рейсов в Белоруссию и Турцию.

Ранее сообщалось, что Росавиация разослала в российские авиакомпании рекомендации по безопасности для пилотов после аварийной посадки в поле самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний». В ведомстве назвали этот случай серьезным авиационным инцидентом.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл детали встречи Путина с экс-командиром из «Вагнера»

    Врач назвала способы быстро избавиться от отеков на лице

    Инфляция в Германии упала до двухлетнего минимума

    Зарубежные рейсы российских самолетов задержали из-за риска ареста

    В России допустили повторение финансового кризиса 2008 года

    На Украине понадеялись на получение оружия от США по ленд-лизу

    Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО осужденных

    Российская пенсионерка перевела мошенникам 13 миллионов рублей

    Парикмахеры раскрыли правильные способы применения кондиционера для волос

    В России зафиксировали рост цен на арматуру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости