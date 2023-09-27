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09:42, 27 сентября 2023Путешествия

Росавиация разослала рекомендации для пилотов после инцидента с самолетом А320

«Коммерсантъ»: Росавиация разослала рекомендации пилотам после инцидента с А320

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало в российские авиакомпании рекомендации по безопасности для пилотов после аварийной посадки в поле самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Источник уточняет, что Росавиация назвала этот случай серьезным авиационным инцидентом.

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Известно, что в новом циркуляре, который называется «Информация по безопасности полетов №9», ведомство потребовало обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и только потом принимать решение об уходе на запасной аэродром. Помимо этого, авиакомпании должны проверить готовность пилотов к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины.

По данным издания, на выполнение всех требований Росавиация выделила перевозчикам один месяц.

Ранее в пресс-службе «Уральских авиалиний» информацию о проверке пилотов опровергли.

26 сентября после расшифровки черных ящиков Airbus A320 стало известно, что капитан воздушного судна и второй пилот не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Таким образом, причиной экстренной посадки самолета была названа ошибка пилотов.

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    Марина Черняк
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