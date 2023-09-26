«Уральские авиалинии» опровергли проверку пилотов после ЧП с их самолетом

В «Уральских авиалиниях» назвали проверку пилотов Росавиацией после ЧП домыслом

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» опровергли информацию о проверке Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) пилотов всех российских перевозчиков после ЧП с севшим в поле самолетом A320. Об этом сообщает NEWS.ru.

Уточняется, что представитель авиакомпании назвал эти сведения домыслами и подчеркнул, что сейчас проводится расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что Росавиация потребовала проверить всех пилотов на умение рассчитывать топливо и действовать в экстренных ситуациях после расшифровки черных ящиков Airbus, которая указала на ошибку членов экипажа. Telegram-канал Mash написал, что российских перевозчиков обязали доложить о результатах уже в октябре.