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15:03, 26 сентября 2023Путешествия

Российским пилотам устроят проверки после инцидента с «Уральскими авиалиниями»

Mash: Росавиация проверит умение пилотов действовать в экстренных ситуациях

Кадр: Telegram-канал Mash

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) потребовало устроить проверку пилотов всех российских авиакомпаний после инцидента с севшим в поле самолетом «Уральских авиалиний». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что пилотов проверят на умение рассчитывать топливо и действовать в экстренных ситуациях. Известно также, что российских перевозчиков обязали доложить о результатах уже в октябре.

Издание отмечает, что Росавиация отправила во все компании бюллетени с требованием провести с членами экипажа повторное изучение аспектов летной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что причиной экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» стали ошибочные действия пилотов.

Летевший из Сочи в Омск лайнер совершил аварийную посадку на грунт в Новосибирской области 12 сентября. Воздушное судно подало сигнал тревоги, после чего пропало с радаров. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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    Марина Черняк
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