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09:24, 29 сентября 2023Россия

В Минобороны рассказали о росте числа добровольцев

Цимлянский заявил о возросшем числе россиян, желающих служить добровольно

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Выросло число граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы (ВС). Об этом рассказал в ходе брифинга заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский, его заявление приводится в Telegram-канале Минобороны.

Представитель ведомства отметил, что для своевременного оформления расширили сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличили количество инструкторов для работы с кандидатами.

Цимлянский также подчеркнул, что работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов России.

До этого в российском Генштабе сообщили, что с 1 октября срок службы в стране не изменится и составит один год.

Цимлянский на брифинге указал, что Минобороны продолжит формировать научные роты, в которых военнослужащие с соответствующим образованием будут решать прикладные задачи по разработке и совершенствованию вооружения и материальных средств.

Оружие России: на страже Родины
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    Анна Щербакова
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