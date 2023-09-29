Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 29 сентября 2023Россия

В Генштабе назвали продолжительность службы по призыву с 1 октября

ГШ ВС России: с 1 октября срок службы не изменится и составит один год

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

С 1 октября срок службы не изменится и составит один год. Такой срок службы назвал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский, его заявление приводится в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Как заявил Цимлянский, служба срочников — как и раньше — будет продолжаться 12 месяцев.

Начальник мобилизационного управления отметил, что Минобороны продолжит формировать научные роты, в которых военнослужащие с соответствующим образованием будут решать прикладные задачи по разработке и совершенствованию вооружения и материальных средств.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Закон вступит в силу также 1 января 2024 года и не распространится на осенний призыв 2023 года.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер». О чем они говорили?

    Чуть не потерявший дом электрик выиграл 59 миллионов рублей в лотерею

    Допрос задержанного за госизмену россиянина попал на видео

    В Южной Корее назвали способ избавить Северную Корею от ядерного оружия

    Российского учителя заставили уволиться из-за женского пальто и длинных волос

    В Новосибирске занялись реверс-инжинирингом трофейных дронов

    Бойцы ВСУ застрелили сослуживца для попадания в плен

    В России зафиксировали рекордный «бюджетный импульс»

    Соседи Пугачевой назвали певицу сухенькой старушкой в парике

    Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости