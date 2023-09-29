В Генштабе назвали продолжительность службы по призыву с 1 октября

ГШ ВС России: с 1 октября срок службы не изменится и составит один год

С 1 октября срок службы не изменится и составит один год. Такой срок службы назвал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский, его заявление приводится в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Как заявил Цимлянский, служба срочников — как и раньше — будет продолжаться 12 месяцев.

Начальник мобилизационного управления отметил, что Минобороны продолжит формировать научные роты, в которых военнослужащие с соответствующим образованием будут решать прикладные задачи по разработке и совершенствованию вооружения и материальных средств.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Закон вступит в силу также 1 января 2024 года и не распространится на осенний призыв 2023 года.