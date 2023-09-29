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18:24, 29 сентября 2023Моя страна

В Рязанской области открыли памятник генералу Скобелеву

Памятник генералу Скобелеву открыли в Рязанской области

Фото: Вячеслав Астафьев / «Рязанские ведомости»

В Рязанской области открыли памятник генералу Михаилу Скобелеву. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что памятник изготовлен и установлен в рамках проекта, инициированного жителями Александро-Невского района. Он получил финансовую поддержку по региональной программе местных инициатив.

Автором монумента выступил рязанский скульптор Олег Седов. По словам Как губернатора Рязанской области Павла Малкова, этот проект — пример бережного отношения к истории нашей Родины.

Ранее в сентябре сообщалось, что акция «Неделя промышленного туризма» состоится в Рязанской области со 2 по 6 октября в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

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    Фариза Бацазова
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