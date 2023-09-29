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19:21, 29 сентября 2023Ценности

Популярная актриса появилась на Неделе моды в прозрачном платье

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

24-летняя знаменитость посетила показ бренда Givenchy, который проходил в рамках Недели моды в Париже, в облегающем платье длины макси черного цвета. На размещенных фото видно, что прозрачная ткань наряда демонстрировала нижнее белье девушки. В качестве обуви она предпочла туфли на каблуках.

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Среди прочего телезвезда сделала макияж в бронзовых тонах, а волосы распустила. При этом от аксессуаров Карпентер отказалась.

Ранее в сентябре 60-летняя Деми Мур случайно оголила грудь перед толпой фотографов. Актриса посетила показ модного дома Saint Laurent в черном платье длины макси. На одном из размещенных кадров видно, что отказавшаяся от бюстгальтера Мур случайно оголила грудь, когда поправляла распущенные волосы.

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    Карина Черных
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