Алиев заявил о победе над сепаратизмом в Азербайджане

Алиев заявил, что на территории Азербайджана не осталось серых зон

В Азербайджане не осталось «серых зон», положен конец сепаратизму, заявил президент республики Ильхам Алиев. Его цитирует «Интерфакс».

«На территории Азербайджана больше нет "серых зон". Больше нет незаконных структур. Сепаратизму на наших землях положен конец», — заявил глава государства.

По его мнению, эти процессы говорят о сильной политической воле и готовности к миру с Арменией. «Это сильный сигнал тем, кто еще живет идеями реваншизма. Они должны отказаться от таких мыслей», — отметил Алиев.

При этом он подчеркнул, что считает причиной военных действий в Карабахе «безответственную политику премьер-министра Армении» и «деятельность сепаратистов».

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР.

