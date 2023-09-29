Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:17, 29 сентября 2023Бывший СССР

Алиев заявил о победе над сепаратизмом в Азербайджане

Алиев заявил, что на территории Азербайджана не осталось серых зон

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Азербайджане не осталось «серых зон», положен конец сепаратизму, заявил президент республики Ильхам Алиев. Его цитирует «Интерфакс».

«На территории Азербайджана больше нет "серых зон". Больше нет незаконных структур. Сепаратизму на наших землях положен конец», — заявил глава государства.

По его мнению, эти процессы говорят о сильной политической воле и готовности к миру с Арменией. «Это сильный сигнал тем, кто еще живет идеями реваншизма. Они должны отказаться от таких мыслей», — отметил Алиев.

При этом он подчеркнул, что считает причиной военных действий в Карабахе «безответственную политику премьер-министра Армении» и «деятельность сепаратистов».

28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о перегруппировке ВСУ под Работино

    54-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет моложавой внешности

    Скидку на электромобили захотели увеличить для некоторых россиян

    В российском городе мать с ребенком провели в плену полгода

    В Китае построили железную дорогу через море

    В российском городе ищут расправившегося над женщиной разнорабочего

    В НАТО назвали условие применения Россией ядерного оружия

    Путин определил число подлежащих призыву осенью россиян

    Участникам СВО вернут деньги за несостоявшиеся зарубежные поездки

    Путин подписал указ о начале осеннего призыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости