Шойгу с оружием в руках сняли на видео

МО РФ показало кадры поездки Шойгу и делегаций из СНГ на предприятие ОПК в Туле

Появились кадры поездки министра обороны России Сергея Шойгу и глав делегаций оборонных ведомств стран СНГ на предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Туле. Видео опубликовано в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

На записи видно, как Шойгу берет в руки произведенное на российском предприятии оружие и демонстрирует коллегам. Министр обороны также подробно рассказал о пистолете-пулемете, который был создан после того, как в феврале 2018 года летчику Роману Филиппову, самолет которого был сбит в Сирии, пришлось до последнего патрона отстреливался от боевиков.

Ранее Шойгу заявил, что Россия открыта к углублению военного сотрудничества со странами СНГ. По его словам, обстановка в мире обязывает государства содружества иметь хорошо оснащенные вооруженные силы, которые будут быстро реагировать на угрозы.

29 сентября в Туле прошло заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ. На нем присутствовали главы делегаций оборонных ведомств из восьми стран. В рамках визита они также посетили посетили «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова», где ознакомились с российской военной техникой и огнестрельным оружием.