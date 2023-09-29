Шойгу призвал страны СНГ наращивать военное сотрудничество

Шойгу: Россия открыта к наращиванию военного сотрудничества со странами СНГ

Вопросы военно-технического сотрудничества постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны и двусторонних контактов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, открывая заседание СМО СНГ в Туле. Об этом пишет РИА Новости.

«Вопросы военно-технического сотрудничества постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны и двусторонних контактов. В связи с этим подчеркну, что Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области», — сказал Шойгу.

Министр отметил, что заседание началось с посещения тульского оборонного предприятия, где они познакомились с российской продукцией военного назначения.

Также Шойгу считает, что военно-политическая обстановка в мире обязывает государства — участники Содружества Независимых Государств иметь хорошо оснащенные вооруженные силы, которые будут быстро реагировать на угрозы.

Ранее журнал Spiegel писалоб опасениях Запада, что встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может в будущем привести к военному сотрудничеству двух стран, их совместным маневрам, общей стратегии и, возможно, углублению связей с Китаем.