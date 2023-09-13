«Запад опасается военного сотрудничества России и КНДР» Как в мире восприняли встречу Путина и Ким Чен Ына?

Associated Press: Ким Чен Ын рассчитывает получить от России военные технологии

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном привлекла внимание журналистов всего мира, публикации о ней вышли в крупнейших мировых СМИ. Авторы зарубежных изданий рассуждают о том, с какой целью глава КНДР прибыл в Россию и какую роль Вашингтон сыграл в сближении Москвы и Пхеньяна.

AP: Ким Чен Ыну нужны российские военные технологии

Международное агентство Associated Press (AP) опубликовало материал о том, чего Пхеньян хочет от Москвы. Его авторы предположили, что Ким Чен Ын рассчитывает получить от России военные технологии.

Ким [Чен Ыну], вероятно, нужны российские технологии для создания высокотехнологичных систем вооружения, таких как мощные ракеты большой дальности, гиперзвуковое и баллистическое оружие, атомные подводные лодки и спутники-шпионы. (...) Неясно, захочет ли Россия предоставить Северной Корее передовые технологии, связанные с ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами. (...) Россия всегда тщательно охраняла свои наиболее важные технологии, связанные с оружием, даже от таких ключевых партнеров, как Китай Хен Чжин Ким и Ким Тонг Хен авторы Associated Press

Spiegel: Запад опасается, что встреча может привести к военному сотрудничеству России и Северной Кореи

Обозреватель Мартин Кноббе в статье для немецкого журнала Spiegel заявил, что Запад с осторожностью наблюдает за встречей двух лидеров.

Запад опасается, что это (встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына — прим. «Ленты.ру») может в будущем привести к военному сотрудничеству двух стран, их совместным маневрам, общей стратегии и, возможно, углублению связей с Китаем Мартин Кноббе обозреватель Spiegel

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына Фото: Globallookpress.com

GT: Россия и Северная Корея начали сближаться из-за санкций США

Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Ян Цзинь в беседе с китайским изданием Global Times заявил, что главной темой переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына стало укрепление отношений двух стран. По его словам, Россия и Северная Корея «в настоящий момент сталкиваются с беспрецедентным дипломатическим давлением со стороны Запада», поэтому им «необходимо компенсировать некоторые негативные последствия западной изоляции».

О том, что к сближению России и Северной Кореи привели санкции США, заявил и китайский военный эксперт Сун Чжунпин. С этим мнением согласился профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Он утверждает, что тесное сотрудничество Москвы и Пхеньяна является ответом на военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Hindustan Times: примечателен выбор космодрома Восточный в качестве места встречи

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. По мнению сотрудницы индийской газеты Hindustan Times Малики Сони, место выбрано неслучайно.

Выбор космодрома Восточный — символа амбиций России как космической державы — в качестве места встречи (...) примечателен. За последние четыре месяца Северной Корее дважды не удалось запустить разведывательные спутники. Главный приоритет Ким Чен Ына — запуск спутника-шпиона Малика Сони журналистка газеты Hindustan Times

Bloomberg: спутники-шпионы нужны для слежки за американскими силами

Заведующий кафедрой русистики Университета иностранных языков Хангук Чжэ Сон Хун в беседе с Bloomberg тоже считает показательным тот факт, что главы России и КНДР встретились на космодроме Восточный. Это означает, полагает он, что Москва намерена помочь Северной Корее с запуском спутника-шпиона.

Спутники-шпионы помогли бы Ким Чен Ыну отслеживать американские силы в Азиатском регионе и лучше определять места нанесения потенциальных ударов Bloomberg

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный Фото: Mikhail Metzel / Reuters

CNN: в бронированном поезде северокорейского лидера роскошная обстановка

CNN посвятил материал бронированному поезду, на котором северокорейский политик прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный, чтобы встретиться с Путиным. Как подчеркивается, не только Ким Чен Ын, но и его предшественники предпочитали для поездок этот вид транспорта.

Согласно репортажу южнокорейской газеты «Чосон ильбо» от 2009 года, этот поезд защищен настолько тяжелой броней, что движется со скоростью 60 километров в час. По данным издания, в нем есть комнаты для переговоров, спальни, а также спутниковая телефонная связь и телевизоры с плоским экраном Джесси Енг журналистка канала CNN

Также CNN цитирует мемуары российского государственного деятеля Константина Пуликовского, который бывал в личном спецпоезде бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В своей книге Пуликовский описал роскошную обстановку и сервис в спецвагонах. «Можно было заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской и французской кухонь», — цитирует его Енг.