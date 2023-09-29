Дачников призвали срочно посадить сидераты с одной целью

Агроном Коврижных призвала посадить сидераты, чтобы избавиться от сорняков

Владельцев дачных участков призвали срочно посадить сидераты, чтобы избавиться от сорняков. Такой совет им дала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводит издание «БелНовости».

Эксперт рассказала, что благодаря посадке таких морозостойких сидератов, как фацелия, клевер и вика, удастся существенно сократить количество сорняков на участке. Еще одним неплохим вариантом для достижения этой цели станут горох с горчицей. Коврижных отметила, что все вышеупомянутые растения помогают избавиться от вредителей гораздо лучше, чем промышленные комплексы и народные препараты для подавления роста сорняков, так как те ухудшают состояние почвы. Она заверила, что сидераты, напротив, помогут и обогатить землю, и сдержать распространение сорных растений.

«Некоторые дачники ближе к зиме скашивают их для того, чтобы отправить в почву. Другие же просто оставляют сидераты нетронутыми. Оба метода в равной степени эффективны», — поделилась информацией агроном.

Ранее Коврижных назвала главные ошибки дачников осенью.