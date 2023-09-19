Дачникам назвали главные ошибки осенью

Агроном Коврижных посоветовала дачникам не спешить укрывать грядки осенью

Зачастую осенью, когда дачники готовят огород к зиме, они совершают ряд популярных ошибок. Например, садоводы слишком рано укрывают грядки, из-за чего растения запариваются и на огороде появляется плесень и грибок на декоративных растениях. Эксперт издания «БелНовости», ученый-агроном Анастасия Коврижных, советует не спешить и перед этим обрезать, обработать, полить и подкормить растения.

Еще одной ошибкой агроном назвала использование осенью народных разработок или биопрепаратов для сада, чтобы не навредить окружающей среде. Однако в это время года вред практически исключен, а пользы, наоборот, от такого применения не будет, поскольку из-за низкой температуры эффективность препаратов падает.

Кроме того, Коврижных рекомендует дачникам укрывать грядки на зиму, для этого можно посеять сидераты. Они восстановят плодородный слой и предотвратят эрозию почвы. Также осенью лучше не сажать деревья или кусты. Если же такое желание есть, сначала нужно узнать, насколько хорошо саженцы укореняются осенью и зимуют после этого.

Садоводам также нужно правильно подготовить теплицы к зимним холодам, заявила ранее эксперт по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.