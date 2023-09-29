69-я параллель
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18:33, 29 сентября 202369-я параллель

В российском городе выпал снег в конце сентября

Улицы Норильска замело снегом в конце сентября

В Норильске в конце сентября выпал снег. Заснеженные улицы российского города сняли на видео, ролик публикует Telegram-канал «Борус».

На кадрах, снятых местными жителями, показана заметенная снегом автомобильная дорога, на обочинах лежат огромные сугробы. Уточняется, что такое количество осадков выпало за ночь. На другой записи виден заснеженный двор, местный житель лепит снежки из снега на подоконнике.

В августе снег выпадал в центральных районах Магаданской области, а 1 сентября заснеженный лес сняли на видео в якутском селе Себян-Кюель.

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    Варвара Родикова
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