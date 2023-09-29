Стало известно о роскошной жизни плененного талибами британца в Афганистане

Друг пойманного в Афганистане британца рассказал о его роскошной жизни в плену

В аккаунте британца Майлза Рутледжа, плененного талибами в Афганистане, появились новые посты, автор которых рассказал о его роскошной жизни и слугах. Записи были опубликованы на его странице в социальной сети X (бывший Twitter) от лица некоего друга Рутледжа.

23-летний бывший студент-физик из Бирмингема получил известность после того, как начал путешествовать в зоны военных и гражданских конфликтов и вести оттуда репортажи в соцсетях. Он был в Казахстане во время беспорядков в начале 2022 года, а также на Украине, в Судане, Пакистане и несколько раз в Афганистане, после того как власть там перешла к движению «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России).

Он в очередной раз приехал в Афганистан в марте 2023 года, и уже 2 марта его задержали сотрудники специальных служб — якобы по подозрению в шпионаже. Пойманный военными Рутледж продолжал выкладывать посты и жизнерадостные фотографии до 8 марта, после чего связь с ним была потеряна. Позже разные источники подтверждали, что талибы арестовали британца и держат его в плену.

Однако 27 сентября его аккаунт в X «ожил». От его имени посты начал писать якобы некий анонимный близкий друг. Он сообщил, что у Рутледжа все в порядке, он подружился с талибами, а его тюрьма больше похожа на роскошный отель. По его словам, британец занят написанием второй книги и ему даже разрешают снимать видео для его блога. Более того, у Рутледжа якобы есть слуга, который приносит ему еду по его заказу, а также игровая приставка и возможность смотреть кино. Кроме того, согласно постам в X, британец подружился с высокопоставленными чиновниками и планирует начать разработку золотодобычи в шахте возле города Ганзи.

Неизвестный также добавил, что не может публиковать фотографии друга «по понятным причинам». Он уточнил, что понимает, что отсутствие снимков может привести к спекуляциям о том, жив ли на самом деле Рутледж, и заверил в том, что нужно просто немного подождать.

Ранее сообщалось, что приехавшие в Россию представители движения «Талибан» потеряли паспорта. Один из участников делегации отправился в московский супермаркет, взяв с собой кошелек с тремя паспортами своих коллег, а вернулся уже без них.