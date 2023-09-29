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14:21, 29 сентября 2023Мир

Талибы потеряли паспорта в московском супермаркете

Mash: делегация «Талибана» потеряла паспорта в супермаркете «Перекресток»

Фото: Ali Khara T / Reuters

Приехавшие в Россию представители движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое) потеряли паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из участников делегации отправился в супермаркет «Перекресток» в московском ТЦ «Европейский», взяв с собой кошелек с тремя паспортами своих коллег, одним из которых был заместитель официального представителя МИД Афганистана Зия Ахмад Такала. Отмечается, что столичная полиция уже начала поиски документов.

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану и по совместительству директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что представители движения «Талибан» не являются террористами по существу.

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    Глеб Бажуткин
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