В МИД России отказались признать талибов террористами по существу

Спецпредставитель президента России: талибы не являются террористами по существу

Представители движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) не являются террористами. С таким заявлением в интервью телеканалу RTVI выступил спецпредставитель президента России по Афгаистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы не считаем их террористами по существу. Это доказано самим ходом жизни», — сказал дипломат, объясняя, почему представители организации, признанной в России террористической, беспрепятственно въезжают на ее территорию.