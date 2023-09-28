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19:06, 28 сентября 2023Мир

В МИД России отказались признать талибов террористами по существу

Спецпредставитель президента России: талибы не являются террористами по существу

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Представители движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) не являются террористами. С таким заявлением в интервью телеканалу RTVI выступил спецпредставитель президента России по Афгаистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы не считаем их террористами по существу. Это доказано самим ходом жизни», — сказал дипломат, объясняя, почему представители организации, признанной в России террористической, беспрепятственно въезжают на ее территорию.

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