Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 18 сентября 2023Мир

«Талибан» приедет в Россию

Представители «Талибана» примут участие в заседании московского формата в Казани

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) примут участие в заседании московского формата, которое будет проходить 29 сентября в Казани и посвящено урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, его цитирует ТАСС.

«Будут, подтвердили», — сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов, подтвердили ли талибы готовность приехать в Казань и принять участие в заседании.

Ранее глава временного кабмина талибов Амир Хана Муттаки во время встречи с послом России Дмитрием Жирновым попросил российскую сторону упростить порядок выдачи виз афганским гражданам.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о приближении самолета ВВС США к границам России

    Шуфутинский заявил о желании записать дуэт с Mia Boyka

    Путин заявил о завершении восстановления экономики России

    Собянин отправил правительство Москвы в отставку

    Российские власти опровергли проблемы с комплектующими для дронов из Китая

    Москвичи приобрели рекордное число элитных загородных домов

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    В США оценили возможность отступления России

    Россиян предупредили о приходе тройной эпидемии

    Сухопутные войска Китая представили свой первый ударный дрон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости