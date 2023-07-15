Талибы попросили Россию упростить выдачу виз

Власти Афганистана попросили Россию упростить выдачу виз афганцам и бизнесменам

Временное правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) обратилось к России с просьбой упростить выдачу виз афганским гражданам и бизнесменам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с соответствующим запросом обратился глава временного кабмина талибов Амир Хана Муттаки во время встречи с послом России Дмитрием Жирновым. Стороны также обсудили проведение встречи по Афганистану в московском формате.

Вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года. Воспользовавшись сокращением контингента американских военных, боевики «Талибана» (движение признано террористическим в России и запрещено) захватили ряд регионов страны, и уже 15 августа — ее столицу Кабул. Их правительство до сих пор не признала большая часть международного сообщества, однако талибы регулярно посещают Москву. В марте 2022 года Москва аккредитовала первого афганского дипломата от правительства «Талибана».