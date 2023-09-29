В Казахстане заявили о твердом курсе на сотрудничество с Россией

Токаев: Казахстан не «анти-Россия» и придерживается курса на сотрудничество

Казахстан придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил в интервью агентству «Казинформ».

По его словам, Казахстан «не является анти-Россией», а у Астаны с Москвой «есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи».

Он также указал на контрпродуктивность санкционного противостояния для оздоровления международных отношений, которые из-за обострения глобальной обстановки были подвергнуты эрозии. «Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию», — добавил Токаев.

Ранее президент Казахстана выступил с обещанием, что власти республики однозначно будут соблюдать режим антироссийских санкций.