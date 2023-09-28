Токаев пообещал соблюдать режим антироссийских санкций

Токаев: Казахстан будет соблюдать режим антироссийских санкций

Казахстан однозначно будет соблюдать режим антироссийских санкций. С таким обещаением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Кроме того, глава государства подчеркнул, что у республики нет опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, поскольку граница между двумя странами подтверждена и ратифицирована их парламентами.

Ранее Казахстан решил увеличить закупки бензина у России из-за планового ремонта на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Атырау. Власти могут нарастить импорт втрое, с 40 до 70 тысяч тонн в месяц.

В августе стало известно, что число предприятий с российским капиталом в Казахстане за год выросло на 70 процентов.