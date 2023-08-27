В Казахстане выросло число компаний с российским капиталом

Торгпред: количество компаний с российским капиталом в Казахстане выросло за год

В Казахстане число предприятий с российским капиталом за год выросло на 70 процентов. Об этом рассказал торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что всего в государстве зарегистрировано около 18 тысяч компаний российского среднего и малого бизнеса. По словам Логинова, учитывая высокий уровень цифровизации сектора государственных услуг, открытие бизнеса в Казахстане для россиян не составляет труда.

Чиновник уточнил, что по итогам прошлого года ВВП Казахстана увеличился на 3,2 процента, производство товаров — на 3,2 процента, услуг — на 2,6 процента.

Ранее стало известно, что у российских компаний, попытавшихся выйти на Астанинскую международную биржу (AIX), возникли проблемы с началом торговли.