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21:42, 27 августа 2023Экономика

В Казахстане выросло число компаний с российским капиталом

Торгпред: количество компаний с российским капиталом в Казахстане выросло за год

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

В Казахстане число предприятий с российским капиталом за год выросло на 70 процентов. Об этом рассказал торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что всего в государстве зарегистрировано около 18 тысяч компаний российского среднего и малого бизнеса. По словам Логинова, учитывая высокий уровень цифровизации сектора государственных услуг, открытие бизнеса в Казахстане для россиян не составляет труда.

Чиновник уточнил, что по итогам прошлого года ВВП Казахстана увеличился на 3,2 процента, производство товаров — на 3,2 процента, услуг — на 2,6 процента.

Ранее стало известно, что у российских компаний, попытавшихся выйти на Астанинскую международную биржу (AIX), возникли проблемы с началом торговли.

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    Юлия Мискевич
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